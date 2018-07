PM apreende 37 caça-níqueis na zona oeste de SP A Polícia Militar apreendeu 37 máquinas caça-níqueis em um bingo clandestino que funcionava em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na noite de ontem. Os policiais chegaram ao local por volta das 23 horas, depois de receberem uma denúncia anônima. No momento da chegada dos policiais, cinco pessoas estavam no salão jogando nas máquinas. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros), para onde foi levado o responsável pela jogatina, que foi liberado em seguida.