PM apreende 38 kg de maconha em ônibus em Avaré A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 38 quilos de maconha na madrugada de hoje em Avaré, no interior do estado de São Paulo. PMs da 3ª Companhia do 5º Batalhão realizavam uma operação na Rodovia Castello Branco quando encontraram a droga, por volta das 3 horas, em um ônibus que foi parado no km 248.