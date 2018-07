PM apreende 384 quilos de maconha no interior de SP A Polícia Militar apreendeu nesta madrugada 384 quilos de maconha dentro de dois carros que trafegavam pela região do Mirante do Paranapanema, no interior paulista. De acordo com a PM, os policiais desconfiaram das atitudes dos ocupantes dos veículos e deram sinal de parada. Os suspeitos desobedeceram e fugiram, o que iniciou uma perseguição. Ao serem acompanhados, os suspeitos abandonaram os veículos e entraram em uma mata fechada nas proximidades.