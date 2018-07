PM apreende 40 máquinas caça-níqueis em Guarulhos Policiais militares da 1ª Companhia do 15º Batalhão apreenderam na madrugada de hoje 40 máquinas caça-níqueis em um bingo clandestino no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a PM, a apreensão aconteceu após uma denúncia anônima. Além das máquinas, os policiais apreenderam R$ 13 mil em dinheiro e R$ 50 mil em cheque. Três pessoas que estavam jogando e três funcionários do bingo foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Guarulhos.