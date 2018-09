PM apreende 42 tartarugas e 3 iguanas na Grande SP A Polícia Militar de São Paulo, com informações obtidas por denúncia anônima, apreendeu hoje 42 tartarugas e 3 iguanas mantidas em cativeiro numa casa na Vila Alayde, em Ferraz de Vasconcelos (Grande São Paulo). Um homem foi detido no local e autuado com base na Lei de Crimes Ambientais. Os animais deverão ser encaminhados amanhã ao Parque Ecológico do Tietê.