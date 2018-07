PM apreende 43 caça-níqueis no ABC paulista Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar (PM) a apreender ontem à noite 43 máquinas caça-níquel em um prédio de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, após encontrarem as máquinas, os policiais enfrentaram grande resistência dos ocupantes do local. Os agentes tiveram de usar gás de pimenta. Cerca de 40 minutos depois, o gerente do local gritou que desceria e passou a chave debaixo da porta. Assim que entraram, os policiais subiram com o gerente e na sala encontraram 11 máquinas abertas de um total de 43, das quais foram retirados R$ 1.183 em notas e R$ 28,05 em moedas. O dinheiro já estava em uma sala reservada próxima ao banheiro. Com a chegada da perícia, mais R$ 570 foram retirados das máquinas. O dinheiro, as máquinas e a chave foram apreendidos.