PM apreende 53 máquinas caça-níqueis em bar em SP Policiais militares apreenderam, na madrugada de hoje, 53 máquinas caça-níqueis em um bar da Avenida do Cursino, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Duas mulheres que estavam no local foram levadas para a delegacia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando sobre o bar. Nos fundos do estabelecimento, a polícia descobriu 53 máquinas de caça-níquel, sendo que 34 estavam ligadas, 8 estavam desligadas e 5 estavam parcialmente desmontadas dentro de uma caminhonete branca. Além das máquinas, os policiais encontraram R$ 4.721,25 em dinheiro e quatro talões de cheque. A gerente e uma funcionária do bar, que estavam no local no momento da abordagem, foram encaminhadas para o 16º Distrito Policial. Elas responderão por contravenções penais e jogo de azar.