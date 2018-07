PM apreende 650 quilos de maconha em rodovia de MS

Segundo a PM, durante abordagem a um Gol, conduzido por F.A.O.J, de 29 anos, tendo como acompanhante C.A.F.F, de 38 anos, foi localizado oculto no painel do veículo, um rádio transceptor em funcionamento.

Um caminhão Mercedes Benz, conduzido por E.G.P, de 52 anos, também foi abordado e encontrado no forro do teto do veículo, um rádio transceptor, também em funcionamento, da mesma marca e modelo do rádio instalado no veículo Gol, segundo a PM. Em um fundo falso no assoalho da carroceria do caminhão foram encontrados 430 tabletes de maconha, totalizando 650 quilos da droga.

De acordo com a PM, o motorista do caminhão informou ter sido contratado para levar a droga até a cidade de Iguatemi e que o condutor e acompanhante do Gol estariam fazendo o "serviço" de batedor.