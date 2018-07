PM apreende 7 carretas com cigarros contrabandeados A Polícia Militar apreendeu nesta manhã sete carretas que transportavam caixas de cigarros contrabandeados, na região de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Após denúncia anônima informando sobre um veículo abandonado às margens da Rodovia SP-029, os policiais encontraram no local uma segunda carreta abandonada.