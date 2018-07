PM apreende 720 quilos de drogas em SP após denúncia

Segundo uma denúncia anônima que chegou aos policiais, um grande carregamento de drogas deixaria o local para ser distribuído na Baixada Santista, em Diadema, no Grande ABC, e nas zonas sul e leste da capital. Com informações do setor de inteligência da PM, equipes da Rota foram até o endereço e montaram campana.

Quatro homens, todos maiores de idade, foram abordados em frente ao local denunciado. Com eles foram apreendidos um Ford Focus, um Corsa Sedan, ambos pretos, e uma picape Chevy branca, os dois primeiros com compartimentos falsos. Nos veículos, foram encontrados 720 quilos de maconha prensada em tijolos, além de três quilos de cocaína, também prensados em forma de tijolos.

Os quatro homens foram levados para a sede do Denarc, mas apenas três deles acabaram autuados em flagrante, pois o quarto foi citado como testemunha no boletim de ocorrência e liberado em seguida.