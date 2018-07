PM apreende 8 granadas com o tráfico em SP e no RJ Policiais militares da Força Tática do 20º Batalhão apreenderam quatro granadas e estouraram um laboratório de refino de drogas montado pelo tráfico no Morro do Socó, no Jardim Munhoz Júnior, no extremo norte de Osasco, no limite com Barueri, na Grande São Paulo, no início da madrugada desta sexta-feira, 31, após uma denúncia anônima.