PM apreende 8 menores suspeitos de arrastão em boate

Quatro vítimas foram ouvidas no 8º DP (Belenzinho) e reconheceram os acusados. Segundo elas, os assaltantes ameaçaram e agrediram as pessoas com empurrões. Não foram apreendidas armas de fogo, de acordo com a polícia. A PM deteve os suspeitos na Rua Uriel Gaspar, no mesmo bairro, após um chamado das vítimas. Elas passarão por exame de corpo de delito.

Os dois homens maiores de idade serão levados para um Centro de Detenção Provisória. Os demais serão encaminhados para a Fundação Casa. Dois dos adolescentes - um de 13 anos - já tinham passagem pela Fundação. Segundo as vítimas, o menor de 13 anos, que já teria um mandado de apreensão desde dezembro, era o mais violento do grupo.