PM apreende aeromodelo que levaria celular à prisão

DANIELA DO CANTO, Agencia Estado

De acordo com a corporação, os policiais faziam um patrulhamento de rotina nas proximidades da prisão, quando suspeitaram da atitude dos ocupantes de um veículo. Ao fazerem uma vistoria no carro, os agentes encontraram no porta-malas o helicóptero para aeromodelismo. Na base dele estava presa uma armação de arame, barbante e fraldas descartáveis, que continha nove telefones celulares sem chips e uma tesoura.

Conforme a PM, questionado, o menor admitiu que foi contratado para levar os celulares à Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Ele disse à polícia que recebeu R$ 10 mil para a montagem do equipamento e que posteriormente receberia outros R$ 10 mil. Além do helicóptero, foram apreendidos carregadores de celulares, um controle remoto e um acessório para equipamento de aeromodelismo e uma certidão de nascimento com anotações de valores e nomes em seu verso, além de outros telefones celulares.