PM apreende alimentos vencidos no centro de SP A Polícia Militar apreendeu na manhã de hoje alimentos vencidos e 18 carrinhos de mão, usados para comercializar cachorro quente e milho verde, dentro de um galpão no centro de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a apreensão aconteceu quando os policiais viram um ambulante empurrando para dentro do galpão, um carrinho em que vendia milho verde. No local, eles constataram diversas irregularidades, como alimentos vencidos e em alto estágio de decomposição. Além disso, o local abrigava dez cachorros e dez pessoas que dormiam e faziam uso de bebidas alcoólicas. A vigilância sanitária foi acionada.