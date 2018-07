PM apreende arma de uso restrito no Espírito Santo

Dois homens foram presos durante a operação, no bairro Coroado. A ação foi deflagrada após denúncias anônimas. Com um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça de Guarapari, os militares do 10º Batalhão e do Batalhão de Missões Especiais (BME) encontraram a arma escondida em um matagal e os suspeitos estavam próximos do local. Com eles também foram encontrados R$ 7 mil em dinheiro, um celular e um relógio. Os presos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Guarapari.