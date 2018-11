PM apreende carga de cigarros e detém 5 suspeitos Uma denúncia anônima permitiu que, por volta da 1h30 desta quarta-feira, 28, PMs da 1ª Companhia do 5º Batalhão apreendessem uma carga de cigarros vindos do Paraguai que estava escondida no interior de um estacionamento na Rua Sargento Rodoval Cabral Trindade, próximo ao km 228 da Rodovia Presidente Dutra, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo.