PM apreende carro com R$ 2,5 mi em multas no PR A Polícia Militar (PM) apreendeu na terça-feira um carro com mais de R$ 2,5 milhões em multas e outros débitos no bairro Novo Mundo, na zona sul de Curitiba. A apreensão faz parte da Operação Centavos, que, em dois meses, tirou de circulação seis veículos com altos valores em débitos. O Gol ano 2000 apreendido estava estacionado na contramão de uma rua. "As placas, de Curitiba, estavam levemente apagadas", disse a tenente Ronize Stein Piancini.