PM apreende celulares, armas e droga em cadeia no RS Policiais militares apreenderam hoje celulares, armas caseiras e drogas durante revista no Presídio Estadual de Vacaria, no interior gaúcho. Durante a operação, que revistou 295 detentos, foram apreendidos, entre outros itens, 16 celulares de diversas marcas, 11 carregadores para celular, 5 baterias de celular e 85 papelotes de maconha.