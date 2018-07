PM apreende cerca de 3,5 t de maconha em MG A Polícia Militar (PM) afirmou ter apreendido na manhã deste domingo, 15, cerca de 3,5 toneladas de maconha em uma casa no condomínio Recanto do Sábia, em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Sete pessoas foram detidas no local. Também houve a apreensão de 3 motocicletas, 1 balança de precisão e 5 quilos de bicarbonato de sódio. A PM chegou ao local após receber uma denúncia anônima. Quando se aproximavam da residência, os policiais foram recebidos à bala por quatro homens. A polícia reagiu e conseguiu prender Adriano Bragança Miranda, de 30 anos, apontado como líder da quadrilha, e Anderson dos Santos Fonseca, de 24 anos. Outros dois acusados escaparam. No imóvel, foram detidas Marina Alves de Souza, de 35 anos, Vânia Cândida Vieira Sacramento, de 34 anos, Maria Aparecida Dias dos Santos, de 41 anos, Ana Carolina de Souza, de 19 anos, e Raimundo da Cruz, de 53 anos.