PM apreende cerca de 800 quilos de maconha no Rio

Ao se aproximarem do endereço, PMs do Meier, que estavam em um veículo blindado, tiveram que pedir apoio de colegas do Batalhão da Maré, pois um grupo com cerca de 30 traficantes - vários deles armados, um deles inclusive com uma granada - estava no local e investiu contra a polícia. Não há informações sobre presos ou feridos no tiroteio.

Após a implementação de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Complexo do Alemão, na Favela da Mangueira e em outras da mesma região, os traficantes que agiam nestas comunidades migraram para Manguinhos e para a Favela do Jacaré. A apreensão da droga foi registrada na Delegacia do Bonsucesso.