PM apreende cinco milicianos no RJ Cinco homens foram presos em flagrante numa operação policial contra milicianos em Campo Grande, zona oeste do Rio, na sexta-feira, 18. Com os presos, agentes da 35ª Delegacia de Polícia (DP) e do 40º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam armas e munição. Os presos foram autuados por porte ilegal de arma, receptação e constituição de milícia privada.