PM apreende dez milhões de mídias piratas em SP A Polícia Militar (PM) apreendeu hoje cerca de dez milhões de mídias piratas na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, durante uma operação que visa a coibir o comércio ilegal. Dois homens foram detidos e levados para o 1.º Distrito Policial (DP), da Sé. Um deles transportava mídias piratas quando foi abordado pelos policiais. Após ser questionado sobre o local em que o material foi comprado, o suspeito indicou onde adquiriu as mídias. A polícia se dirigiu para o prédio e apreendeu as mídias no local. O porteiro do imóvel foi detido e encaminhado para a delegacia, onde prestará esclarecimentos.