PM apreende droga e armas em favela do Alemão, no Rio A Polícia Militar (PM) apreendeu hoje, na localidade conhecida como Fazendinha, favela do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, quatro tabletes de maconha prensada, uma pistola israelense 9mm, uma espingarda calibre 12 e munições. Segundo a corporação, os agentes chegaram ao local após denúncia anônima. A casa pertenceria a um traficante conhecido pelo apelido de "Naíba". O material, que estava enterrado, foi encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia.