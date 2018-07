PM apreende drogas e carros roubados em morro do Rio Policiais militares realizaram hoje uma operação no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para prender traficantes e apreender drogas, armas e veículos roubados. Segundo a Polícia Militar (PM), foram apreendidos cerca de 20 litros de loló, 4 quilos de maconha, pedras de crack, uma pistola 380, trouxinhas de maconha, dois carros roubados, sete motos e uma granada.