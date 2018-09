PM apreende fuzil alemão em favela na Tijuca, no Rio A Polícia Militar (PM) apreendeu, na manhã de hoje, um fuzil alemão calibre 762 no morro do Turano, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. A arma estava escondida dentro de um buraco no meio de um matagal. Os agentes localizaram o fuzil após receber uma denúncia anônima. A arma foi levada para a 18º Distrito Policial (DP), na Praça da Bandeira. Ninguém foi preso.