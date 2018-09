PM apreende maconha em caixa de som em Aparecida A Polícia Militar de São Paulo apreendeu nesta sexta-feira, na cidade de Aparecida, a 167 quilômetros da capital, 20,4 quilos de maconha escondidos em uma caixa de som. A droga estava em poder de uma adolescente de 15 anos, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Os policiais que fizeram a apreensão disseram que abordaram a garota porque ela estava com atitudes suspeitas. À polícia, a adolescente disse ter recebido R$ 200,00 de um desconhecido para levar a caixa de som até a rodoviária local e que não sabia da existência do entorpecente. Conduzida ao Distrito Policial de Aparecida, a jovem foi encaminhada para ala de adolescentes infratores da Cadeia Pública de Queluz.