PM apreende mais de 9 toneladas de maconha em SP

A Polícia Militar apreendeu na noite passada 9,8 toneladas de maconha dentro de um caminhão acidentado na Rua Carlos Toledo Pizza, em Paraisópolis, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a PM, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de tumulto e, quando chegarem ao local, encontraram o motorista de um caminhão, que informou ter perdido o controle do veículo e subido na calçada. Algumas pessoas que estavam no local detiveram o motorista e tentaram agredi-lo. Depois de controlarem a confusão, os policiais vistoriaram o caminhão e localizaram, no meio da carga de madeira, vários tijolos de maconha. O motorista e a droga foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos de São Paulo (Denarc).