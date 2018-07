PM apreende máquinas caça-níqueis em Diadema Um total de 29 máquinas caça-níqueis foi apreendido, por volta das 20h de ontem, no interior da padaria Sonzelo, localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no Jardim Eldorado, em Diadema, no Grande ABC. Policiais da 3ª Companhia do 24º Batalhão foram até o local após uma denúncia anônima e afirmaram que nenhuma das máquinas estava em funcionamento. Mesmo assim, o dono da padaria, Isaías da Costa, 40 anos, e Flávio Castilho Junior, 52, que seria o responsável pelos equipamentos, foram detidos e levados ao 1º Distrito Policial da cidade. Segundo o delegado de plantão, Mário Aidar, pelo menos 20 máquinas que estavam à disposição para uso já haviam sido lacradas em uma apreensão anterior, mas foram violadas. Na ocasião, Isaías e Flávio se comprometeram a ser fiéis depositários das máquinas, pois a polícia não tinha para onde levá-las, por falta de um local que servisse de depósito. Agora, além de responderem pela contravenção penal de jogos de azar, eles também serão incluídos no crime de desobediência. Para evitar que as caça-níqueis voltassem a ser liberadas, a polícia retirou as placas-mãe dos equipamentos onde ficam armazenados os jogos e a memória das máquinas. O material será enviado à perícia.