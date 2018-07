PM apreende meia tonelada de maconha no sertão de Alagoas

A Polícia Militar prendeu dois homens e aprendeu cerca de meia tonelada de maconha no município de São José da Tapera, no sertão de Alagoas, no fim da manhã desta sexta-feira, 3. De acordo com a PM, com os suspeitos, de 53 e 71 anos, a polícia ainda apreendeu dois revólveres e três espingardas. Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Santana do Ipanema e devem responder por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.