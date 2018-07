PM apreende quarteto acusado de roubar posto em SP

Os adolescentes chegaram ao posto de gasolina, na Avenida Professor Francisco Morato, Vila Sônia, em um Peugeot 206 roubado dois dias antes. Eles levaram o dinheiro do caixa e fugiram até a Rua Girassol, na Vila Madalena, onde deixaram o Peugeot e roubaram uma Pajero, de acordo com a PM.

Em seguida, eles voltaram para a Avenida Professor Francisco Morato e tentaram roubar, sem sucesso, a moto de um policial rodoviário federal que estava à paisana. Na altura da Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, já sob perseguição policial, a Pajero colidiu de frente com um Gol e foi cercada por viaturas. As duas pessoas que estavam no veículo atingido tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas ao hospital.

Os quatro adolescentes possuíam um revólver calibre 38 e foram levados ao 89º Distrito Policial (DP), no Morumbi. De acordo com a polícia, dois deles já haviam sido internados na Fundação Casa por roubo e estavam em liberdade assistida.