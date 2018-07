PM apreende quase 2 toneladas de maconha em Minas Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender quase duas toneladas de maconha e prender sete pessoas, na madrugada de hoje em Minas Gerais. A quadrilha agia há cerca de cinco anos. Segundo a polícia, a operação começou em Divinópolis, onde foram encontrados 28 quilos da droga, carros e placas de veículos furtados em uma casa. Em seguida, os policiais foram até um sítio em Itapecerica, usado como ponto de distribuição da droga para o centro-oeste do Estado. O entorpecente ficava estocado em um fundo falso do assoalho de um dos quartos da casa. O esconderijo tinha capacidade para duas toneladas de entorpecentes. Ainda segundo a polícia, um dos presos, que estava foragido havia cinco anos, chegou a fazer plásticas no rosto e usava nome falso para despistar a polícia. Ao todo, foram encontrados 1,8 tonelada de maconha, divididos em tabletes prensados.