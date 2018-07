PM apreende revólver com estudante no interior de SP A Polícia Militar apreendeu hoje à tarde um revólver calibre 22 e munição com dois estudantes na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Jobert de Carvalho, em Araçatuba, a 430 quilômetros de São Paulo. A arma, um revólver calibre 22, era de um adolescente de 16 anos. Uma amiga dele, também estudante da mesma escola, de 14 anos, estava com cinco projéteis da arma guardadas no bolso da blusa.