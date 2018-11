PM apura ligação de agentes com morte de sindicalista

Na manhã de hoje, a Polícia Civil paulista deflagrou uma operação para cumprir 21 mandados de busca e apreensão e de prisão contra suspeitos de envolvimento no assassinato do diretor de base do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo, Sérgio Augusto Ramos, morto com cinco tiros no último dia 25 de outubro.

Ainda de acordo com o comunicado da PM, a Corregedoria adotou todas as providências necessárias para a elucidação do caso em conjunto com o Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP). Foram apreendidos durante a operação da Polícia Civil seis pistolas, dois revólveres, cartuchos, três CPUs, um notebook, R$ 59.470 e documentos relacionados ao sindicato, dentre outros objetos.