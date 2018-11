PM assume cadeia após agressão a presos no RS A Polícia Militar do Rio Grande do Sul assumiu hoje a segurança do Presídio Regional de Caxias do Sul, de forma temporária, substituindo funções de agentes penitenciários do local após a divulgação de vídeos do sistema interno de vigilância que mostram agressões a dois presos. O secretário da Segurança, Edson Goularte, disse que os casos são isolados e 15 agentes foram afastados de suas atividades.