PM atropela mulher e foge na zona leste de São Paulo

O soldado da Polícia Militar Ronaldo de Moura Pinheiro, de 39 anos, está foragido desde a tarde de domingo, 3, quando, ao volante de seu carro, atropelou uma mulher em Itaquera, zona leste da capital paulista, e fugiu do local do acidente. Após ouvir testemunhas, o delegado Marcelo Nunes identificou o autor do atropelamento. Segundo relatos ouvidos pelo delegado, ao sair do carro e ir embora sem prestar socorro, o soldado estava embriagado. A vítima, identificada como Esmeralda Inácio Flauzino, de 52 anos, foi encaminhada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal Planalto, onde está internada. O estado de saúde da Esmeralda não foi informado. O soldado foi indiciado por lesão corporal, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.