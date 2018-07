PM autua 16 por embriaguez em operação em São Paulo A Operação Direção Segura, realizada pela Polícia Militar de São Paulo entre as 22h30 de ontem e as 4h de hoje, terminou com saldo de 16 pessoas autuadas por embriaguez ao volante, informa a Secretaria de Segurança Pública. Segundo a PM, 531 veículos foram fiscalizados e 1.158 pessoas foram abordadas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Dessas, 607 foram submetidas ao teste do bafômetro. Além das autuações por embriaguez, outros 50 condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool, uma infração mais leve. A operação também autuou 343 motoristas por infrações de trânsito diversas.