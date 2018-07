PM baleado em arrastão após show de Waters em SP

Seis ou sete bandidos, aproveitando o trânsito ruim na avenida e a passagem de várias pessoas que haviam acabado de deixar o estádio do Morumbi, onde ocorreu a apresentação de Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd, resolveram atacar algumas vítimas, tanto motoristas como pedestres. Policiais militares - a maioria do 16º Batalhão - que realizavam operação próximo ao estádio, foram até o local.

O policial, ao trocar tiros com um dos bandidos, foi atingido. O soldado foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein e transferido para o Hospital Cruz Azul, no Cambuci. Os criminosos, após a ação, fugiram em direção à Favela Paraisópolis, localizada muito próximo do local onde as pessoas foram atacadas. O número de vítimas pode chegar a 10, segundo a polícia. Até as 4h45, nenhum suspeito havia sido detido pela PM e policiais do plantão do 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, não sabiam informar quantas pessoas foram assaltadas durante o tumulto.