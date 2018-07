PM combate tráfico em comunidade não pacificada do RJ O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro faz nesta quarta-feira uma operação de combate ao tráfico de drogas no Complexo da Maré, conjunto de favelas ainda não pacificado na zona norte da capital fluminense. Quatro suspeitos já foram presos e um adolescente detido.