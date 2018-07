PM continua apreendendo armas na Favela da Rocinha A Polícia Militar (PM) continua apreendendo armas abandonadas por traficantes na Favela da Rocinha, zona sul do Rio. Esta manhã, na localidade Roupa Suja, foram encontrados dez fuzis, totalizando 52 desde o início da ocupação do morro, na madrugada de domingo. Na Rua 2, há pouco foram encontrados coletes à prova de bala de uso exclusivo das Forças Armadas, além de munição de vários calibres para pistolas e fuzis, granadas e fogos de artifício. Moradores estão colaborando com informações sobre a localização das armas. Também foi encontrada na localidade Terreirão uma refinaria de cocaína. Na casa de dois andares, funcionava um laboratório, abandonado na fuga dos criminosos. Ninguém foi preso.