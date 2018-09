PM cumpre reintegração de posse em Carapicuíba (SP) Várias casas de alvenaria devem ser derrubadas, a partir das 6h30 desta terça-feira, em uma área onde foi construído um condomínio, no bairro de Vila Cristina, em Carapicuíba, região oeste da Grande São Paulo. Policiais militares do 3º Batalhão de Choque, com um pelotão de 25 homens, auxiliados pela Cavalaria do 4º Batalhão, se juntarão a homens do 33º Batalhão, de Carapicuíba, na retirada das famílias, várias delas moradoras do local há mais de 15 anos. O proprietário do terreno onde essas casas foram construídas, no entroncamento entre as estradas da Fazendinha e Jacarandá, ganhou na Justiça o direito de despejar as famílias, que prometem resistir à ação da PM.