PM cumpre reintegração de posse no centro de SP A Polícia Militar cumpre uma ordem de reintegração de posse em um prédio de quatro andares tombado como patrimônio histórico próximo à Praça da Sé, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 08. De acordo com a PM, até as 07h45, a operação seguia pacífica.