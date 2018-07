PM da Bahia suspende seleção após morte de policiais

De acordo com a PM, ainda estão sendo ouvidas testemunhas e não há suspeita sobre o que teria provocado o mal-estar e a morte dos policiais. Um perito oficial médico legista foi integrado à equipe de investigação. O comandante-geral da PM baiana, coronel Alfredo Castro, afirmou que todos os policias que participavam do teste de aptidão física já haviam sido submetidos a uma bateria de exames e aprovados. No teste em questão, os policiais teriam que percorrer 10 km em 60 minutos.

"Ninguém estava disputando para ver quem chegaria primeiro, e todos estavam aptos aos exercícios", garantiu o comandante. A expectativa era de que a etapa seguinte do curso se iniciasse nos primeiros dias de janeiro de 2014. Ainda faltam três etapas para a conclusão do curso: transposição de muro, flutuação uniformizada e apneia na água. A prova foi realizada no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O corpo do soldado Manoel dos Reis Freiras Júnior foi sepultado na quarta-feira, 18, no município de Valença, terra natal do policial. Já o policial Luciano Fiuza foi enterrado, em Salvador, no cemitério do Campo Santo, na quinta. Ele faleceu na madrugada anterior.