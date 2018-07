PM da Casa Militar é morto na zona norte de SP

Azevedo integrava a equipe de segurança de Lu Alckmin, primeira-dama do Estado de São Paulo, mas a pasta não confirma a informação. A morte do policial da Casa Militar envolveu uma grande movimentação de viaturas das polícias Civil e Militar no bairro, inclusive com a participação direta do delegado Ismael Rodrigues, titular da 4ª Delegacia Seccional (Norte). Até as 20h de hoje, três pessoas haviam sido detidas. Os suspeitos estavam com motos roubadas e diversos capacetes.

O PM estaria fazendo o reconhecimento do bairro para uma visita de Lu, marcada para a próxima semana. Na Polícia Militar, a tarefa que Azevedo cumpria quando foi morto é conhecida como prospecção. A Secretaria também não confirmou a informação.