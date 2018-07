PM de SP já prendeu 36 em operação em favela

Além das prisões em flagrante, 11 procurados foram detidos e seis adolescentes apreendidos por ato infracional desde o começo da ocupação. Nesse período, 340 quilos de maconha e 38 quilos de cocaína foram recolhidos e foram apreendidas 50 unidades de drogas sintéticas, 16 armas de fogo e 351 munições.

Durante as buscas, foi encontrada também uma lista com nomes de 40 policiais marcados para morrer. Neste ano, 92 policiais militares foram mortos no Estado.

Na última quinta-feira (1), a PM expandiu a Operação Saturação para os bairros de Campo Limpo e Capão Redondo, ambos na zona sul da capital, onde cerca de 300 homens foram escalados para trabalhar. Antes disso, na quarta-feira (31), policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) entraram na favela São Remo em busca de suspeitos, ao lado do câmpus da Universidade de São Paulo (USP), no Butantã.

A operação em Campo Limpo e no Capão Redondo começou às 17h de quinta e terminou às 6h de sexta-feira (2). No total, 1.071 pessoas foram abordadas e nove presas em flagrante. Foram apreendidas duas armas, sete munições, 5 kg de cocaína e 1,3 kg de maconha.