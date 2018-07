PM de SP prende 3 jovens em sequestro relâmpago

Três adolescentes foram apreendidos no fim da noite desta terça, 6, por policiais militares na zona leste da cidade de São Paulo no momento em que realizavam um sequestro relâmpago. Dois dos menores ocupavam um carro onde mantinham refém o proprietário, rendido próximo à estação Carrão doMetrô. O outro adolescente foi detido ao volante de um outro veículo, roubado dois dias antes, com o qual acompanhava o carro da vítima. Um motorista, ao testemunhar a ação do trio, ligou para a Polícia Militar (PM). O adolescente que estava sozinho no carro foi detido de imediato, mas os outros dois só foram alcançados pelos policiais após baterem o veículo que levava o refém contra uma mureta. Os adolescentes e a vítima, que saiu ilesa, foram encaminhados ao 30º Distrito Policial (DP), do Tatuapé.