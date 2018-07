PM de SP prende membro do PCC em Paraisópolis

Ferreira estava com um fuzil calibre 762 e um tijolo de maconha. Além dele, foram detidos pai e filho dentro de uma van escolar, com revólver e munição de pistola 380, uma mulher com três carregadores e munição de calibre .40, e um homem com uma moto roubada. Entre as drogas apreendidas na ação estão 130 quilos de maconha, seis quilos de cocaína e 50 frascos de lança-perfume. O material estava dentro de um barraco vazio, segundo a polícia.

Iniciada na madrugada, a Operação Saturação na favela de Paraisópolis visa, segundo o a Secretaria de Segurança Pública, combater a criminalidade na comunidade, que tem cerca de 80 mil habitantes. A operação utiliza policiais do Batalhão de Choque e do 16º Batalhão de Polícia Militar, além de 100 carros, dois caminhões, 28 motocicletas, oito cães, 60 cavalos e um helicóptero Águia.

O objetivo da polícia é controlar toda a área da favela, que foi mapeada de acordo com os pontos de maior incidência criminal, informou a Secretaria de Segurança Pública. Haverá bloqueios em 12 pontos e serão feitas ações de rondas ostensivas com motocicletas.