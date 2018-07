PM de UPP é morto e polícia investiga se foi emboscada Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) das favelas da Fé e do Sereno, próximo ao Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, foi morto na noite desta sexta-feira (7). O sargento Alexandre Antônio Barbosa foi abordado por bandidos e assassinado a tiros após estacionar seu carro em uma padaria na Rua Santa Mariana, em Higienópolis.