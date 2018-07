PM desaparece após tiroteio em São Gonçalo, no Rio Um sargento do 7ª Batalhão de Polícia Militar (BPM) desapareceu nesta quarta-feira, 21, em São Gonçalo (cidade na Região Metropolitana do Rio) quando uma patrulha foi atacada por um enxame de abelhas. No momento do ataque, o grupo do qual o policial fazia parte trocava tiros com traficantes de drogas da favela do Salgueiro, segundo a Polícia Militar (PM). A história do desaparecimento do PM, identificado apenas como Eliézer, ainda não está esclarecida. Ele já estaria baleado quando um tiro atingiu a colmeia agarrada ao tronco de uma árvore na área onde ocorria o tiroteio.