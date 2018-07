PM descobre central telefônica para presos em SP A Polícia Militar descobriu no fim da noite de ontem uma central telefônica em Taubaté, no interior de São Paulo, que era usada para transferir ligações para criminosos, segundo a PM. Uma mulher que estava na casa, em Jardim Gurilândia, foi presa em flagrante e informou que também comercializava drogas. Segundo a polícia, ela disse que fazia os serviços para seu companheiro, que está preso na Penitenciária de Tremembé. No local, foram apreendidos cinco celulares, quatro carregadores de celular, quatro modem para internet, dois aparelhos telefônicos e um quilo de maconha.