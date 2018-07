PM descobre fortaleza no Morro da Mangueira, no Rio Uma fortaleza usada por traficantes no alto do Morro da Mangueira foi descoberta hoje por policiais que participam de operação iniciada por volta das cinco horas da manhã, realizada pela Polícia Civil. Cerca de 280 policiais participam da operação com auxílio de dois helicópteros. Apenas dois dos oito mandados de prisão expedidos pela Justiça contra acusados de tráfico foram cumpridos até o momento. No entanto, outras seis pessoas acusadas de portar armas ou drogas foram detidas na favela. Segundo policiais, um homem que portava um fuzil foi ferido em confronto, mas conseguiu fugir. A fortaleza fica na localidade conhecida como "Elvis", no alto do morro. É um muro de cerca de três metros de altura e um palmo de profundidade, com oito buracos de onde criminosos podem ter uma visão da entrada da favela. "Daqui eles (os traficantes) ficavam em uma posição muito privilegiada. A Polícia sabia da existência do bunker e veio preparada. Vamos derrubar e deixar eles mais vulneráveis", disse o delegado Marcio Caldas, titular da 17ª DP (São Cristóvão) responsável pela investigação iniciada há seis meses. Um dos oito acusados com mandado de prisão expedido é o compositor Francisco Paulo Monteiro, o "Tuchinha", que segundo a Polícia continuava envolvido com o tráfico. Ele não foi localizado até o momento. Além da fortaleza, a Polícia encontrou na localidade conhecida como "Vila Miséria" um suposto microondas onde segundo o delegado havia partes de um corpo carbonizado. Segundo ele, a perícia foi chamada para confirmar a informação.